В Московском регионе прогнозируют близкую к рекордной температуру

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Температура воздуха в Московском регионе в ближайшие дни будет близка к рекордной. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«5 апреля рекорд составляет 27,3 градуса и отмечался он в 1906 году. Абсолютный максимум температуры 6 мая составляет 27,5, он был отмечен в 1970 году», — сказала Макарова.
Она добавила, что во вторник и среду прогнозируется прогрев до 26−27 градусов, таким образом температура будет близка к рекордной, но обновление этих значений не прогнозируется.