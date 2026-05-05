РЖД доставят частицу Вечного огня по городам России и Беларуси

«Частицы Вечного огня по российским железным дорогам будут доставлены в десятки городов России, включая города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести, а также в Республику Беларусь», — сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
В холдинге отметили, что эта традиционная инициатива напоминает людям о героическом подвиге поколения победителей. Для перевозки огня используют специальные защищенные лампы.
Первым в рейс отправится электропоезд «Ласточка» из Москвы в Минск — он стартует 5 мая, во вторник. Помимо столицы Беларуси, этим же составом лампы с огнем доставят в Можайск и Смоленск. В тот же день с других вокзалов столицы составы повезут «Огонь памяти» в разные регионы страны.