В Киевской области загорелся промышленный объект

Ранее военнослужащие полка беспилотных систем «Буревестник» Южной группировки войск уничтожили новые ударные беспилотники Вооружённых сил Украины типа Swiftbeat Hornet («Марсианин-2»). Данные аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Однако, несмотря на использование алгоритмов автонаведения, все дроны своевременно обнаружили и уничтожили ещё до выхода на рубеж применения.