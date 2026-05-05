Путин наградил юного омича, который спас семью из горящего дома

Алексей Жернаков получил медаль «За отвагу на пожаре».

Источник: Om1 Омск

Президент России Владимир Путин наградил 18-летнего Алексея Жернакова медалью «За отвагу на пожаре». Информация об этом опубликована в соответствующем приказе главы государства.

Пожар произошёл в январе прошлого года. По предварительным данным, причиной стала неисправность печного отопления. После внезапного взрыва и возгорания огонь перекрыл единственный выход из дома, где находились Алексей, его бабушка, сёстры и брат.

Юноша смог позвать на помощь и вывести родных из опасной зоны. Сам он получил ожоги.

По данным МЧС, площадь пожара составила 188 квадратных метров. В тушении участвовал 31 сотрудник ведомства и восемь единиц техники.

Ранее Алексея уже представляли к государственной награде. Также он получил награду от Следственного комитета России.

