Путин наградил юного омича, который спас семью из горящего дома

Президент России Владимир Путин наградил 18-летнего Алексея Жернакова медалью «За отвагу на пожаре». Информация об этом опубликована в соответствующем приказе главы государства.
Пожар произошёл в январе прошлого года. По предварительным данным, причиной стала неисправность печного отопления. После внезапного взрыва и возгорания огонь перекрыл единственный выход из дома, где находились Алексей, его бабушка, сёстры и брат.
Юноша смог позвать на помощь и вывести родных из опасной зоны. Сам он получил ожоги.
По данным МЧС, площадь пожара составила 188 квадратных метров. В тушении участвовал 31 сотрудник ведомства и восемь единиц техники.
Ранее Алексея уже представляли к государственной награде. Также он получил награду от Следственного комитета России.