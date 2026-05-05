МЧС предупреждает белорусов о жаре и грозах во вторник

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси во вторник, днем местами по югу максимальная температура воздуха достигнет +30°С, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах.

Жаркая погода может привести к деформации асфальтового покрытия и увеличению количества ДТП, а также аварий на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс. Высокие температуры воздуха могут стать причиной возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи.

Кроме того, есть риск увеличения заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострения сердечно-сосудистых болезней. Также может затрудниться работа речного транспорта и повышается вероятность тепловых ударов.

По прогнозам Белгидромета, сегодня установится переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +21…+27°С, по югу страны воздух прогреется до +30°С.

В Минске во вторник прогнозируется переменная облачность, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%) и возможна гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха утром будет в белорусской столице +9…+13°С, днем воздух прогреется до +23…+25°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +17…+20°С.

