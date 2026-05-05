Трамп попросил Сеул помочь открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обстрелял южнокорейское грузовое судно и призвал Сеул принять участие в миссии по открытию Ормузского пролива. Заявление последовало после ответа Ирана на начало Соединенными Штатами операции по выводу коммерческих судов через пролив.

«Иран предпринял несколько нападок на несвязанные страны в отношении движения корабля Project Freedom, включая южнокорейское грузовое судно. Возможно, Южной Корее пора присоединиться к миссии… Кроме южнокорейского судна, на данный момент никто не пострадал, проходя через пролив», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

МИД Сеула во вторник сообщил, что в Ормузском проливе на судне под флагом Панамы, которым управляет крупная южнокорейская судоходная компания HMM Co., произошел взрыв. Судно стояло на якоре в проливе близ ОАЭ. На борту находились 24 члена экипажа. Сообщений о пострадавших не поступало.

«Рёнхап» пишет, что повторный призыв президента США к Южной Корее усиливает давление на азиатскую страну, которая зависит от энергоносителей, импортируемые через Ормузский пролив. В апреле Дональд Трамп заявлял, что Южная Корея не помогает США, несмотря на размещение американских войск в непосредственной близости от угрожающей ей Северной Кореи.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
