Самозанятых россиян стало больше: в 2025 году показатель вырос почти на 27%

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести новую льготу для самозанятых родителей с детьми до трех лет. Парламентарий считает, что их нужно освободить их от уплаты налогов. По его словам, мера облегчит нагрузку на семьи с детьми.