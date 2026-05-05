Самозанятых россиян стало больше: в 2025 году показатель вырос почти на 27%

Число самозанятых в России в 2025 году выросло более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Об этом стало известно из данных Федеральной налоговой службы.
За прошедший год показатель увеличился на 26,8% и достиг 15,427 миллиона. По данным ФНС, в конце 2024 года в России насчитывалось свыше 12 миллионов граждан, работающих в этом налоговом режиме.
Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести новую льготу для самозанятых родителей с детьми до трех лет. Парламентарий считает, что их нужно освободить их от уплаты налогов. По его словам, мера облегчит нагрузку на семьи с детьми.
Как сообщал KP.RU, в России предложили ограничить сферу деятельности для самозанятых граждан. Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что применять особый режим стоит разрешить только для оказания услуг частным лицам.