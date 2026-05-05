Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самозанятых россиян стало больше: в 2025 году показатель вырос почти на 27%

ФНС: число самозанятых выросло почти на 27% в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Число самозанятых в России в 2025 году выросло более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Об этом стало известно из данных Федеральной налоговой службы.

За прошедший год показатель увеличился на 26,8% и достиг 15,427 миллиона. По данным ФНС, в конце 2024 года в России насчитывалось свыше 12 миллионов граждан, работающих в этом налоговом режиме.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести новую льготу для самозанятых родителей с детьми до трех лет. Парламентарий считает, что их нужно освободить их от уплаты налогов. По его словам, мера облегчит нагрузку на семьи с детьми.

Как сообщал KP.RU, в России предложили ограничить сферу деятельности для самозанятых граждан. Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что применять особый режим стоит разрешить только для оказания услуг частным лицам.

Узнать больше по теме
Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше