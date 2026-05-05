Сержант Никита Буферт из Хабаровского края награжден медалями Суворова и Жукова

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края сержант Никита Буферт награжден государственными медалями Жукова и Суворова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Он проявил высокий профессионализм, решительность и самоотверженность при выполнении боевых задач.
За успешное командование миномётным расчётом и сохранение жизни личного состава Никита Буферт награждён ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II и I степени, а также государственными медалями Жукова и Суворова.
Миномётный расчёт под командованием сержанта неизменно демонстрирует высокую слаженность и выучку, образцово выполняя задачи по нанесению огневого поражения противнику.
Никита Сергеевич выработал в себе привычку постоянно находиться в состоянии повышенной бдительности, он все время контролирует воздушную обстановку.
Неоднократно командир очень вовремя обнаруживал беспилотные летательные аппараты противника, которые вели поиск позиций расчёта.
Благодаря его грамотным и решительным действиям наши бойцы оперативно подавляли дроны противника, что позволило сохранить маскировку и безопасность личного состава. Уверенность и хладнокровие командира поддерживают высокий боевой дух подчинённых.
Умения командира быстро найти единственно правильное решение помогает избежать потерь среди личного состава, а все военное вооружение остается целым.