Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Flowwow: трети россиян не хватает зон отдыха в офисах

У 6% опрошенных на работе нет холодильника, говорится в результатах исследования маркетплейса.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Треть россиян призналась, что им не нравятся офисы, при этом большинству из них не хватает зон для отдыха. Об этом говорится в исследовании маркетплейса цветов и подарков Flowwow, с результатами которого ознакомился ТАСС.

«Треть россиян призналась, что им не нравятся офисы. Пространство для работы полностью устраивает 22% опрошенных, а 46% им скорее довольны. Большинству не хватает зоны для отдыха (32%) и переговорок (27%). Также среди запросов на улучшение — добавить удобную мебель и декор», — говорится в исследовании, проведенном методом опроса среди 1 233 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

При этом каждый десятый россиянин был бы рад кофемашине, а у 6% опрошенных на работе нет даже холодильника.

В то же время почти 40% россиян попросили бы добавить в декоре живые растения. Также востребованы постеры или картины, подушки и гирлянды — эти пункты отметили по 19% опрошенных.