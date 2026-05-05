Flowwow: трети россиян не хватает зон отдыха в офисах

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Треть россиян призналась, что им не нравятся офисы, при этом большинству из них не хватает зон для отдыха. Об этом говорится в исследовании маркетплейса цветов и подарков Flowwow, с результатами которого ознакомился ТАСС.
«Треть россиян призналась, что им не нравятся офисы. Пространство для работы полностью устраивает 22% опрошенных, а 46% им скорее довольны. Большинству не хватает зоны для отдыха (32%) и переговорок (27%). Также среди запросов на улучшение — добавить удобную мебель и декор», — говорится в исследовании, проведенном методом опроса среди 1 233 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.
При этом каждый десятый россиянин был бы рад кофемашине, а у 6% опрошенных на работе нет даже холодильника.
В то же время почти 40% россиян попросили бы добавить в декоре живые растения. Также востребованы постеры или картины, подушки и гирлянды — эти пункты отметили по 19% опрошенных.