Ученые усомнились в возможности построить плотину между Россией и Аляской

Идея строительства плотины в Беринговом проливе для восстановления океанических течений и смягчения климата Европы не нова и вряд ли реализуема на практике, рассказали РБК ученые.
По словам старшего преподавателя географического факультета МГУ Сергея Мухаметова, обсуждаемая гипотеза связана с попыткой повлиять на Атлантическую меридиональную опрокидывающуюся циркуляцию (АМОЦ), которая переносит теплые воды из тропиков в Северную Атлантику и влияет на климат Западной Европы.
Эксперт отметил, что циркуляция замедляется из-за таяния ледников Гренландии: поступление пресной воды снижает соленость океана и мешает погружению плотных холодных вод, необходимых для работы системы.
Согласно рассматриваемой идее, перекрытие Берингова пролива могло бы сократить приток менее соленых тихоокеанских вод в Северный Ледовитый океан и тем самым усилить циркуляцию. Однако, по словам Мухаметова, такие выводы упрощены и не учитывают множество факторов. Он добавил, что подобные проекты обсуждались еще в XX веке, но считались технически крайне сложными.
Мухаметов отметил, что статья написана «в духе европейцев, которые хотят за чужой счет улучшить себе жизнь».
«Ну, то есть, понятно, что это скажется на нашей Арктике, на нашем Дальнем Востоке. Но это, получается, их не волнует, им главное, чтобы Западная Европа все еще гольфстримом обогревалась, потому что при нарушении этой циркуляции гольфстрим, как часть этой циркуляции, он может замедлиться и оказывать не такое отепляющее воздействие на климат Западной Европы», — заключил он.
Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, главный научный сотрудник МФТИ Александр Осадчиев в разговоре с РБК также отметил, что идея строительства плотины через Берингов пролив уже высказывалась в 60−70-е годы прошлого века.
Сам Осадчиев не считает такую перспективу реальной. Во-первых, по словам ученого, построить плотину очень сложно технически с учетом ширины и глубины пролива. «Там очень сложные ледовые условия, и это очень отдаленная территория. Если строить там такое серьезное гидротехническое сооружение, чтобы оно противостояло ледовому воздействию, противостояло волнению, которое очень сильно в этих местах, штормам, — теоретически это возможно, но это настолько дорого стоит, что никто этим не будет реально заниматься в ближайшие десятилетия», — сказал он, добавив, что произведенная там энергия будет «никому не нужна, потому что территория ненаселенная».
Во-вторых, указал ученый, неизвестно, каковы будут последствия перекрытия Берингова пролива для климата в течение ближайших нескольких десятилетий. «Мы можем перекрыть Берингов пролив и наоборот только ускорить глобальное потепление», — допустил он.
Ранее западные ученые предложили построить плотину протяженностью в 80 км через Берингов пролив, разделяющий Россию и американский штат Аляска. Исследование, опубликовано в журнале Science Advances. Исследователи пришли к выводу, что при определенных условиях такая плотина может предотвратить коллапс Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) — системы течений в Атлантическом океане, которая играет ключевую роль в регулировании климата Земли.
Авторы исследовательской работы — профессор Хенк Дейкстра и аспирант Йелле Соонс из Института морских и атмосферных исследований Утрехта (Утрехтский университет, Нидерланды).
AMOC ослабла в последние десятилетия, и все больше данных свидетельствует о том, что вызванное деятельностью человека потепление в будущем может привести к ее остановке или значительному замедлению, что окажет серьезное влияние на погоду на многих континентах, говорится в статье.
Через Берингов пролив большие объемы пресной воды поступают из Тихого океана в Северный Ледовитый океан, а оттуда — в Атлантический. Авторы материала пришли к выводу, что если AMOC еще достаточно мощная, то закрытие пролива приведет к уменьшению притока пресной воды из Северного Ледовитого океана в Атлантику, что поможет сохранить соленость ее северной части и стабилизировать саму AMOC.
Однако, если AMOC уже находится на грани коллапса, то перекрытие Берингова пролива плотиной окажет противоположный эффект и еще больше дестабилизирует циркуляцию. Таким образом, время в этом контексте имеет решающее значение, заключили ученые.
Соонс подчеркнул, что исследование представляет собой «проверку концепции», а не план действий. По его словам, чтобы подтвердить работоспособность такой плотины, оценить осуществимость проекта и экологические последствия от его реализации, требуются дополнительные расчеты.
На данный момент научное сообщество точно не знает, насколько близка AMOC к коллапсу, сказала газете The New York Times (NYT) климатолог из Национального центра атмосферных исследований в Боулдере (штат Колорадо, США) Айсюэ Ху. Некоторые прогнозы предполагают, что это может произойти до конца этого столетия. Но «неопределенность очень, очень велика», это затрудняет определение того, поможет ли или навредит AMOC перекрытие Берингова пролива, добавила эксперт.
Тем не менее, учитывая огромный вред, который может причинить коллапс AMOC, выдвинутую в исследовании идею с плотиной стоит изучить, подчеркнула она.
