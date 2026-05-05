Ученые усомнились в возможности построить плотину между Россией и Аляской

Сам Осадчиев не считает такую перспективу реальной. Во-первых, по словам ученого, построить плотину очень сложно технически с учетом ширины и глубины пролива. «Там очень сложные ледовые условия, и это очень отдаленная территория. Если строить там такое серьезное гидротехническое сооружение, чтобы оно противостояло ледовому воздействию, противостояло волнению, которое очень сильно в этих местах, штормам, — теоретически это возможно, но это настолько дорого стоит, что никто этим не будет реально заниматься в ближайшие десятилетия», — сказал он, добавив, что произведенная там энергия будет «никому не нужна, потому что территория ненаселенная».