Сыграть на результат. «Арсенал» и «Атлетико» определят первого финалиста ЛЧ

Обеим командам по-прежнему важен трофей. «Арсенал» немного окреп после неудач в чемпионате Англии, одержав две победы подряд. У команды появилась уверенность в своих силах. Дьёкереш забил два мяча в последней игре с «Фулхэмом». На выезде «Атлетико» больше предпочитает играть от обороны. Тем не менее мадридцы уже показали в этом сезоне, что в гостях могут хорошо играть с большими командами — на стадии четвертьфинала исход предрешила именно гостевая игра с «Барселоной» (2:0). И тогда также отличился Альварес.