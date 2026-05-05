В Хабаровском крае запускают стройку детской больницы почти на 7,3 млрд

В Хабаровском крае объявлен тендер на завершение строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, — следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.
Начальная цена контракта составляет 7,322 млрд рублей, срок исполнения — до конца декабря 2029 года. От начала проекта до планового ввода пройдёт около десяти лет, так как стройка была начата в 2017 году.
Речь идёт не о локальной достройке, а о проекте уровня небольшого городского квартала. Проект, задумывавшийся как один объект, по факту вырос до масштабов крупного медицинского комплекса. Общая площадь комплекса превысит 45 тысяч квадратных метров — это сопоставимо с несколькими крупными торговыми центрами.
Подрядчику предстоит фактически перезапустить часть работ: провести инженерные изыскания, заново откорректировать проектную документацию и пересобрать перечень оборудования, а затем завершить строительство двух ключевых объектов.
Первый — детская поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 15 коек площадью около 11,4 тысячи квадратных метров. Второй — лечебно-диагностический корпус более чем на 33 тысячи «квадратов»: круглосуточный стационар на 232 койки, консультативный блок на 300 посещений, отделение интенсивной терапии на 12 коек и операционный блок на три операционные.
Финансирование разбито на четыре года и растёт к пику стройки: если в 2026 году предусмотрено 1,45 млрд рублей, то к 2028-му объём вложений увеличится более чем вдвое — до 3,284 млрд рублей. Завершение работ запланировано на 2029 год.
По условиям закупки, впереди — не финальные штрихи, а полноценный строительный цикл, который должен довести один из крупнейших медицинских объектов города до запуска. Здесь важен не только результат, но и выдержка — проект рассчитан на годы.