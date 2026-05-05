Белорусы смогут делить имущество без совместного визита к нотариусу

В Беларуси брачный договор можно будет заключать без личной встречи.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси станет возможно заключить брачный договор или разделить имущество без совместного визита к нотариусу, сообщили в эфире телеканала «Первый информационный».

Так, с января 2027-го белорусы смогут урегулировать вопросы с брачным контрактом или разделом имущества у разных нотариусов. Каждый из супругов сможет пойти с этим в любую нотариальную контору в стране. А затем нотариусы уже сами свяжутся через защищенную электронную систему, чтобы составить единый документ и заверить его своими цифровыми подписями. Сторонам нужно будет лишь подписать электронный договор, чтобы сделка обрела полную юридическую силу.

До нововведения белорусам, живущим в разных регионах, приходилось планировать общий поход к нотариусу.

Кстати, белорусский адвокат сказал, можно ли запретить бывшим супругам носить свою фамилию после развода.