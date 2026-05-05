Главные часы Красноярска остановили на время ремонта

Сегодня, 5 мая, подрядчик приступает к ремонту главных городских часов Красноярска. Рабочим предстоит выполнить гарантийную покраску циферблатов. Ремонтные работы будут вестись поэтапно на всех четырёх сторонах башни. На время ремонта часы остановят, сообщили в мэрии Красноярска. В первую очередь специалисты приступили к ремонту той стороны часов, которая выходит на улицу Сурикова. Именно здесь стартовали высотные работы. Как только ремонт на первом циферблате будет завершён, бригада высотников переместится на следующую сторону башни. После завершения работ главные городские часы вновь заработают в обычном режиме.