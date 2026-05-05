В Перми жители могут получить 15 тысяч за помощь в поимке вандалов

Жители Перми могут получит 15 тысяч рублей за помощь в поимке вандалок, портящих фасады зданий, сообщает городская администрация.
В Перми продолжается системная борьба с незаконными рисунками на фасадах зданий, заборах, трансформаторных будках и других объектах. За нанесение и несвоевременное устранение граффити жителям и организациям грозят внушительные штрафы.
По данным городской административно-технической инспекции, только в апреле выявили более 1,1 тысячи незаконных изображений, из них устранили порядка 900. Лидером по числу граффити стал Свердловской район (251 рисунок, 176 ликвидировали), за ним следуют Дзержинский (186 и 147) и Мотовилихинский (166 и 143). Всего с начала года зафиксировали более 2,8 тысячи незаконных рисунков, а закрасили — более 2,2 тысячи.
За нанесение граффити в неположенном месте предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Такую же сумму придётся заплатить за несвоевременное устранение рисунков.
С 1 января 2024 года в Перми работает система вознаграждений: 15 тысяч рублей получают те, кто сообщит в полицию данные о вандалах или предоставит фото- или видеозапись момента преступления. За выплатой нужно обращаться в контрольный департамент администрации Перми. Специальная комиссия собирается раз в квартал и принимает решение о выплате.