И целого мира мало. Примет ли Нижний международный турнир по муайтай?

В конце апреля в Нижегородской области прошло первенство России по муайтай-2026, собравшее свыше тысячи участников. Выступление наших спортсменов получилось успешным — в родных стенах нижегородцы завоевали 42 медали! Летом и осенью нижегородским тайбоксёрам предстоит защищать честь страны и региона на чемпионате и первенстве мира. А в Нижегородской федерации муайтай теперь ставят цель привезти в регион крупный международный турнир. Каковы перспективы развития муайтай в регионе, разбирался nn.aif.ru.
Очередной рекорд.
Третий сезон подряд Нижний Новгород становится центром притяжения российского муайтай.
В 2024 году в Нижнем Новгороде проходили чемпионат России и первенство страны среди юниоров 16−17 лет. В 2025 году в Городецком районе состоялось первенство России среди юношей 14−15 лет, Кубок России и первенство России U-23.
В 2026 году в регионе состоялось первенство России среди юношей и девушек 12−13 лет, юношей и девушек 14−15 лет, юниоров и юниорок 16−17 лет. А также фестиваль по муайтай для мальчиков и девочек 10−11 лет. И этот турнир побил сразу несколько рекордов!
Так впервые в истории российского муайтай первенство страны во всех возрастных группах проходило в одном регионе.
Во-вторых, первенство России в Нижнем Новгороде собрало рекордное количество участников. В Приволжскую столицу съехались 1200 тайбоксёров из более чем 60 регионов страны. Такого количества бойцов Нижегородская область не принимала ещё никогда.
«Мы понимали, что для организаторов проведение такого масштабного турнира на одной площадке — это очень сложная задача. Но в Нижегородской федерации муайтай не раз доказывали, что умеют проводить большие турниры на самом высоком уровне, — рассказывает президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин. — Например, в Нижегородской области много лет проходит “Кубок Содружества по муайтай”, куда приезжает порядка 1000 участников. И на турниры в Нижний Новгород тайбоксёры едут с удовольствием».
Трудный путь на пьедестал.
В родных стенах нижегородские тайбоксёры бились исключительно за победу. Тем более за последние годы наши бойцы уже приучили публику к успехам. В 2025 году сборная Нижегородской области становилась победителем российского первенства сразу в двух возрастных категориях.
В 2026 году наиболее успешным получилось выступление самых младших нижегородских спортсменов. Наша сборная стала победителем неофициального командного зачёта фестиваля среди мальчиков и девочек 10−11 лет.
С самой серьёзной конкуренцией нижегородские тайбоксёры столкнулись на юниорском уровне. До финала первенства среди спортсменов 16−17 лет добрались только трое наших земляков.
Полине Монаховой забрать «золото» не получилось. Воспитанница Александра Семака стала вице-чемпионкой. Но вот самые титулованные наши юниоры Александра Лытова и Михаил Малов справились с тяжелейшей задачей и поднялись на высшую ступень пьедестала.
«В феврале 2026 года я впервые принимала участие на взрослом чемпионате России по муайтай. Добраться там до финала у меня не вышло (подшефная Наримана Жалилова стала бронзовым призёром. — Ред.), но я получила очень хороший опыт, — уверена Александра Лытова. — На первенстве России я хотела этот опыт использовать. Назвать победу простой, конечно, нельзя. Но я чувствовала себя очень уверенно».
Ещё сложнее выдался путь у Михаила Малова. На первенстве 2026 года воспитанник спортивной школы № 9 решил попробовать силы в возрастной группе 16−17 лет с опережением графика — Мише пока только 15 лет.
По дороге к финалу самый молодой участник турнира провёл три поединка! В решающей схватке за «золото» Малова ждал крепкий соперник — Даниил Дрокин из Архангельской области. Преимущество нижегородца в классе было заметно с первого раунда, но сказывалась усталость от предыдущих боёв.
«Финал стал для меня четвёртым поединком, и сил, конечно, почти не осталось, — рассказывал Михаил Малов в послематчевом интервью. — Почувствовал, что бои в возрастной группе юниоров 16−17 лет — это гораздо более серьёзное испытание. Очень рад, что выиграл и теперь поборюсь за “золото” на первенстве мира!».
Добавим, что в общей сложности на первенстве России-2026 сборная Нижегородской области завоевала 9 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую награды.
Цель — международный турнир.
Ближайшие планы наших тайбоксёров известны. Михаила Малова, Александру Лытову и других победителей юниорского первенства России ждёт участие в первенстве мира, которое осенью пройдёт в Греции. Серебряные призёры сразятся за награды первенства Европы во Франции, которое намечено на октябрь.
Напомним, что нижегородские тайбоксёры будут выступать и на взрослом чемпионате мира. Уже в июне на главном международном форуме сразятся Дмитрий Васенёв, Любовь Кузнецова и Кирилл Грибов.
Международные цели ставит и менеджмент Нижегородской федерации муайтай!
«Несколько лет назад мы поставили цель принять у себя все крупнейшие турниры, которые есть в календаре Федерации муайтай России. И осуществили эти планы с опережением графика, — рассказывает президент региональной федерации муайтай Максим Виноградов. — Теперь нашей целью станет организация в Нижнем Новгороде международного турнира под эгидой IFMA».
Идею проведения в нижегородском регионе международного турнира под эгидой IFMA поддерживают и в Федерации муайтай России. Правда, мяч пока не на нашей стороне. По словам Дмитрия Путилина, официального согласия Международной федерации на проведение турниров в России сейчас нет. Но положительные подвижки в этом ключе происходят. Так, со сборной России в скором времени может быть снят запрет на использование национальной символики, и на июньский чемпионат мира в Малайзии наша команда может поехать с флагом и гимном! Это вселяет надежду.
«Шансы, что Нижний Новгород сможет принять международный турнир под эгидой IFMA, конечно, есть, — добавляет Дмитрий Путилин. — Нижний Новгород не раз проводил профессиональные турниры, куда приезжали бойцы из Таиланда, Турции, Польши, Израиля. Проведение, например, первенства мира по муайтай в Нижнем Новгороде стало бы большим шагом вперёд для всего российского спорта».