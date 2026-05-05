В Волжском коммерсанта наказали рублем за токсичные стоки у мортуария

Арбитражный суд Волгоградской области обязал индивидуального предпринимателя возместить нанесенный почвам вред в сумме 538 630 рублей. Как установили сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, коммерсант загрязнил территорию на земельном участке по проспекту Ленина, 304а — это в 100 метрах от мортуария на кладбище № 1 в Волжском.
— По итогам проведенных лабораторных исследований, выявлены превышения показателей загрязняющих веществ в почве, площадь загрязненной территории составила 56 кв.м., — сообщили в управлении. — Ущерб был предъявлен ИП Кирмасовой Л. Н. для оплаты (компенсации) вреда почвам в добровольном порядке, которое оставлено без внимания.
Тогда к нарушителю был подан иск о принудительном взыскании вреда, нанесенного почвам. Суд требование природоохранного ведомства удовлетворил.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.
