В Омской области умерла врач-гинеколог с 33-летним стажем

Марина Ореховская 33 года работала в Калачинской районной больнице.

Источник: Om1 Омск

В Омской области на 58-м году жизни скончалась врач-гинеколог Марина Ореховская. Об этом сообщили в Калачинской районной больнице.

Марина Геннадьевна посвятила медицине 33 года. После окончания Омского медицинского института она работала в Калачинской ЦРБ. Сначала — врачом акушером-гинекологом, затем занимала должность заместителя главного врача по родовспоможению и детству.

С 2010 по 2024 год Марина Ореховская заведовала родильным домом, а с 2024 года работала врачом ультразвуковой диагностики.

В больнице отметили, что за годы работы она оказала помощь жителям Калачинска и близлежащих районов Омской области.

«Марина Геннадьевна была настоящим профессионалом, доктором, чьи умелые руки дали жизнь сотням новорождённых и помогли сохранить здоровье тысячам женщин», — сообщили в Калачинской ЦРБ.

Прощание с врачом пройдёт 6 мая в Калачинске. Редакция Om1.ru выражает соболезнования родным и близким Марины Геннадьевны.