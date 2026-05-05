Пермскую компанию оштрафовали за несправедливые цены на размещение инфраструктуры для электросвязи

Пермское УФАС признало ООО «НПФ “Парма Инжиниринг”» виновным в нарушении закона о защите конкуренции за ограничение конкуренции на смежном товарном рынке и ущемление прав потребителей. Компании было предписано утвердить и опубликовать порядок формирования стоимости услуг, включая условия дифференциации тарифов, а также установить экономически обоснованные цены на услуги. Предписание не было исполнено. За нарушение закона о защите конкуренции НПФ «Парма Инжиниринг» оштрафована на 50 тыс. руб.