В свином гуляше из Приморья нашли бактерии, превышающие норму в 2,6 раза

В Приморском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» выявили опасное нарушение. При исследовании партии готового мясного полуфабриката — гуляша из свинины — лабораторные тесты показали превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в 2,6 раза выше допустимого норматива. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Продукция не предназначалась для продажи и была направлена на анализ самим производителем, предприятием из Приморского края, в рамках производственного контроля.
Специалисты пояснили: такие высокие показатели бактерий могут свидетельствовать о том, что на каком-то этапе были нарушены санитарные правила. Гуляш из свинины исследовали на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».
Вся информация о нарушениях внесена в автоматизированную систему «Веста» и доведена до заказчика.
Кстати, это не первый случай в этом году. С января 2026 года Приморский филиал выявлял превышение КМАФАнМ уже шесть раз, но в готовой мясной продукции — впервые.