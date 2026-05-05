Омичам объявили о новом порядке ввоза товаров на автомобиле из стран ЕАЭС

«Импортер обязан за два дня подать в ФНС России электронный “Документ о предстоящей поставке” и внести обеспечительный платеж по налогу на добавленную стоимость и акцизам для получения QR-кода, без которого въезд товара в Российскую Федерацию будет запрещен», — заявили в пресс-службе УФНС по Омской области.
Отмечается, что система направлена на создание равных конкурентных условий ведения бизнеса и обеление торговли со странами ЕАЭС.
Также сообщается, что с 6 апреля 2026 года на территории Российской Федерации проводится добровольное тестирование, позволяющее компаниям и индивидуальным предпринимателям подготовиться к работе с системой. Опробовать систему можно, используя «Сервис заявителя» и «Сервис проверки QR-кода».