Омичам объявили о новом порядке ввоза товаров на автомобиле из стран ЕАЭС

Во вторник, 5 мая 2026 года, в УФНС России по Омской области проинформировали налогоплательщиков о том, что с 1 июня 2026 года вводится обязательная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) при ввозе их автомобильным транспортом из стран ЕАЭС — Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении.

Источник: Jessica Furtney/CC0

«Импортер обязан за два дня подать в ФНС России электронный “Документ о предстоящей поставке” и внести обеспечительный платеж по налогу на добавленную стоимость и акцизам для получения QR-кода, без которого въезд товара в Российскую Федерацию будет запрещен», — заявили в пресс-службе УФНС по Омской области.

Отмечается, что система направлена на создание равных конкурентных условий ведения бизнеса и обеление торговли со странами ЕАЭС.

Также сообщается, что с 6 апреля 2026 года на территории Российской Федерации проводится добровольное тестирование, позволяющее компаниям и индивидуальным предпринимателям подготовиться к работе с системой. Опробовать систему можно, используя «Сервис заявителя» и «Сервис проверки QR-кода».