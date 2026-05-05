Казахстанские теннисисты совершили исторический шаг на командном ЧМ-2026

В ⅛ финала ЧМ-2026 наши соотечественники обыграли команду Испании со счетом 3:1. Победу нашей сборной принесли ее лидеры Алан Курмангалиев и Кирилл Герасименко.
Теперь 6 мая нам предстоит сразиться с одним из лидеров мирового настольного тенниса — представителями Японии, полуфиналистом Олимпийских игр в Париже.
Стоит отметить, что казахстанская дружина блестяще провела матчи группового этапа, где попеременно обыграла Турцию (3:1), Египет (3:2) и Таиланд (3:1).
Честь нашей страны в Лондоне защищают Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжегулов, Искендер Харки и Санжар Жубанов.
До этого лучшим результатом казахстанской сборной был выход в 1/16 финала на ЧМ-2024, где мы уступили Индии (2:3).
Очень хорошо выступили на данных соревнованиях и наши девушки, которые также впервые добрались до 1/16 финала. Но, к сожалению, проиграли там очень сильной команде из Швеции (1:3).
Если наши мастера малой ракетки сражаются в Лондоне, то там же в Европе, но уже в Риме (Италия) находятся профессионалы большой ракетки из сборной Казахстана.