Казахстанские теннисисты совершили исторический шаг на командном ЧМ-2026

В Лондоне (Англия) проходит командный чемпионат мира по настольному теннису, где накануне мужская сборная Казахстана показала свой лучший результат за всю историю данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ⅛ финала ЧМ-2026 наши соотечественники обыграли команду Испании со счетом 3:1. Победу нашей сборной принесли ее лидеры Алан Курмангалиев и Кирилл Герасименко.

Теперь 6 мая нам предстоит сразиться с одним из лидеров мирового настольного тенниса — представителями Японии, полуфиналистом Олимпийских игр в Париже.

Стоит отметить, что казахстанская дружина блестяще провела матчи группового этапа, где попеременно обыграла Турцию (3:1), Египет (3:2) и Таиланд (3:1).

Честь нашей страны в Лондоне защищают Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжегулов, Искендер Харки и Санжар Жубанов.

До этого лучшим результатом казахстанской сборной был выход в 1/16 финала на ЧМ-2024, где мы уступили Индии (2:3).

Очень хорошо выступили на данных соревнованиях и наши девушки, которые также впервые добрались до 1/16 финала. Но, к сожалению, проиграли там очень сильной команде из Швеции (1:3).

Если наши мастера малой ракетки сражаются в Лондоне, то там же в Европе, но уже в Риме (Италия) находятся профессионалы большой ракетки из сборной Казахстана.