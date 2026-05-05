По факту гибели пяти человек на пожаре в Выксе возбуждено уголовное дело

Трое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме на улице Челюскина в городе Выксе Нижегородской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в региональном СУ СКР.
В региональном ГУ МЧС добавили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади — 80 кв. м. Личности погибших и причина возгорания устанавливаются.
