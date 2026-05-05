ИРНИТУ на форуме «Один пояс — один путь» предложил запустить с китайскими партнёрами сеть трансграничных виртуальных лабораторий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Делегация Иркутского национального исследовательского технического университета приняла участие в юбилейном X Форуме международного сотрудничества в сфере образования «Один пояс — один путь», который прошел в Пекине (КНР).
Мероприятие, собравшее более 600 представителей профильных министерств, ректоров ведущих вузов и экспертов из стран Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, России стало значимой площадкой для обсуждения ключевых направлений развития международного образования.
Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков выступил на церемонии открытия форума. Он отметил, что Иркутский политех сегодня сотрудничает с более чем 80 университетами Китая, а совместные проекты нацелены на достижение ключевых целей инициативы «Один пояс — один путь»: подготовку квалифицированных инженерных кадров, внедрение «зеленых» и цифровых технологий, а также интеграцию науки и реального сектора экономики.
«Статус национального исследовательского университета обязывает нас не только вести передовые научные разработки, но и оперативно внедрять их в образовательный процесс, формируя кадровый потенциал для новой экономики», — подчеркнул Михаил Корняков.
В рамках деловой программы российская сторона выступила с инициативой создания двух постоянно действующих виртуальных научных лабораторий — в области «зеленой» и «умной» энергетики, а также в сфере химии 2.0.
Отметим, что виртуальные научные лаборатории (Data Labs) являются новым форматом научно-образовательного сотрудничества в рамках проекта «Один пояс-один путь» и позволяют ученым из разных стран обмениваться данными, проводить совместные исследования и моделирование без необходимости физических поездок.
Основная идея научной лаборатории «Зеленая энергетика и Smart Grid» — моделирование гибридных энергосистем и «умных сетей» для повышения надежности и устойчивости энергоснабжения в странах-участницах проекта «Один пояс-один путь». Это направление особенно актуально для Сибири и Дальнего Востока, где развитие распределенной энергетики и снижение нагрузки на сети являются приоритетными задачами. Создание виртуальной лаборатории «Химический конструктор 2.0» предполагает совместное моделирование новых материалов и катализаторов для переработки техногенных отходов и малотоннажной химии. Это направление открывает возможности для импортозамещения и создания новых производственных цепочек с партнерами из стран АТР.
По мнению Михаила Корнякова, создание виртуальных лабораторий с ведущими китайскими университетами и научными центрами позволит ИРНИТУ активизировать совместные научные исследования, вовлечь студентов и аспирантов в международные проекты, обеспечив им доступ к передовым данным и методикам.
