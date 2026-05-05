ИРНИТУ на форуме «Один пояс — один путь» предложил запустить с китайскими партнёрами сеть трансграничных виртуальных лабораторий

Основная идея научной лаборатории «Зеленая энергетика и Smart Grid» — моделирование гибридных энергосистем и «умных сетей» для повышения надежности и устойчивости энергоснабжения в странах-участницах проекта «Один пояс-один путь». Это направление особенно актуально для Сибири и Дальнего Востока, где развитие распределенной энергетики и снижение нагрузки на сети являются приоритетными задачами. Создание виртуальной лаборатории «Химический конструктор 2.0» предполагает совместное моделирование новых материалов и катализаторов для переработки техногенных отходов и малотоннажной химии. Это направление открывает возможности для импортозамещения и создания новых производственных цепочек с партнерами из стран АТР.