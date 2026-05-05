Без электричества останутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 5 мая

Отключения света в Ростове на 5 мая запланированы по сотням адресов, и тысячи людей останутся без электричества. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Украинская, 88−104;
— переулок Клязьминский, 72−94;
— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица Украинская, 109−125 и 88−104;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица Солидарности, 1−129 и 2−114;
— переулок Норильский, 14−28;
— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;
— улица Западный карьер, 6;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Пацаева, 7/1, 7/2, 9, 9 В, 9/1;
— улица Добровольского, 3/3.
С 13:00 до 16:00 отключения ожидаются по адресам:
— переулок Буревестник, 11;
— улица Верещагина, 6А, 8;
— улица Краснополянская, 21;
— площадь Круглая, 1−3;
— улица Профсоюзная, 16, 49, 106, 110, 120, 122, 49/52;
— переулок Радиальный, 1−9;
— проспект Ставского, 45, 46, 48.
С 9:00 до 12:00 света не будет на улицах:
— улица Богачева, 41−67;
— переулок 2-й Буковый, 1−7 и 2−12;
— улица Кузнечная, 97−157 и 126−164;
— улица Судостроительная, 33−41 и 52−56;
— улица Портовая, 458, 480.
С 9:00 до 18:00 без света окажутся ростовчане по адресам:
— улица Батуринская, 20−74 и 51−99;
— улица Коминтерна, 35;
— улица Международная, 23−29, 28;
— улица Кулагина, 28−34, 11−15, 12;
— улица Ревкомовская, 1−31 и 2−28;
— улица Международная, 7−23 и 12−24;
— улица Свердловская, 47, 47а.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.