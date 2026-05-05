В хабаровском крае автовладелец отсудил 143 300 ₽ из-за открытого колодца

Автовладелец отсудил 143 300 ₽ из-за открытого колодца.
Гражданин Б. добился возмещения ущерба в размере 143 300 ₽ после наезда его автомобиля на открытый канализационный колодец на проезжей части. Летом 2023 года транспортное средство марки «Honda Insight Hybrid», находившееся под управлением третьего лица, получило механические повреждения, сообщает суд по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Истец подал иск к Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города. В ходе разбирательства суд привлёк в качестве соответчика МУП, отвечающее по контракту за содержание ливневой канализации. Согласно отчёту специалиста, стоимость восстановительного ремонта составила 146 300 ₽ без учёта износа.
Суд первой инстанции установил, что МУП несёт ответственность за причиненный ущерб: по условиям муниципального контракта предприятие обязано устранять причины ДТП, в т. ч. при обнаружении открытых колодцев выставлять знаки и ограждения. Апелляционная инстанция согласилась с выводами, указав на бездействие МУП в отношении контроля за состоянием колодца.
Решением суда с МУП в пользу Б. взыскана сумма ущерба 143 300 ₽, а также возмещены судебные расходы. Кассационная инстанция не нашла оснований для пересмотра решения.
