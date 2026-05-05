Лукашенко назвал белорусов одной из самых читающих наций в мире

Президент напомнил, что у белорусского печатного слова богатейшая история. Она началась 500 лет назад с уникальной Библии Франциска Скорины.
«Сегодня нас по праву можно назвать одной из самых читающих наций в мире. В стране ежегодно выходят и пользуются неизменной популярностью более 20 миллионов экземпляров новых книг и сотни периодических изданий», — говорится в поздравлении.
При этом белорусский лидер отметил, что за книгой, газетой и журналом всегда стоят профессионалы, которые «приумножают и передают молодым авторам и журналистам лучшие отечественные традиции». Среди них Лукашенко назвал объективность, честность, этичность, верность общечеловеческим идеалам и госинтересам.
«Убежден, и в дальнейшем каждое ваше слово будет направлено на сохранение мира и согласия на этой земле, созидание счастливого будущего для всех жителей любимой Беларуси», — сказал президент.
Лукашенко пожелал всем причастным к этому празднику здоровья, острого пера, неиссякаемого творческого вдохновения и высоких тиражей.