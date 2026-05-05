Хабаровск и Комсомольск могут побороться за звание культурной столицы

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре жители могут поддержать свои города в народном голосовании за звание культурной столицы России на 2028 год, — сообщает МАХ канал «Объясняем.рф».
К участию допускаются административные центры регионов и другие города страны с населением свыше 200 тысяч человек — именно под этот критерий в Хабаровском крае подходят только эти два города.
Чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги», перейти на страницу проекта, изучить участников и выбрать до пяти городов. Голосование продлится до 30 ноября. Победителя определят по наибольшему числу голосов в номинации «Народное голосование».
Статус культурной столицы даёт городу не просто красивое название. Это год, наполненный концертами, фестивалями и выставками, притоком туристов и заметным оживлением бизнеса. Как показывает практика, такие проекты становятся точкой роста для городской среды и экономики.
В 2026 году культурной столицей России выбран Омск, а в 2027-м этот статус перейдёт Челябинску. Теперь очередь — за новым выбором, и у дальневосточных городов есть шанс заявить о себе на всю страну.