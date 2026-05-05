В Иркутске прошел гала-концерт фестиваля народной музыки «Певучая Ангара»

В нем приняли участие 20 творческих коллективов, которые прошли отборочный тур. Мероприятие собрало около 500 зрителей, сообщает пресс-служба администрации города.
Гран-при фестиваля присужден народному любительскому коллективу — хору русской песни «Прибайкалье» (Дом детского творчества № 1) с композицией «Стелется тут и вьется». Всего лауреатами и дипломантами разных степеней признано более 25 коллективов и солистов.
Гала-концерт стал частью фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя капель» и был посвящен 365-летию Иркутска.