Птица, которая боится людей, сама вышла к ним за помощью в Бурабае

В нацпарке поделились деталями истории.
Как оказалось, отдыхающие санатория «Щучинский» сообщили специалистам о птице, которая не могла нормально передвигаться и держалась в стороне от людей. Для дикой природы это всегда сигнал, что что-то не так.
После звонка на место выехали сотрудники Бармашинского лесничества. Лесничий Тайшиков М. и мастер леса Курманкулов Е. обнаружили птицу на территории санатория.
Ею оказалась самка глухаря (копалуха), осторожный обитатель лесов, который обычно избегает контакта с человеком. Эти птицы играют важную роль в экосистеме, участвуя в распространении семян и поддержании баланса лесной среды.
Сотрудники птицу аккуратно поймали и доставили в местный зоосад.
«Осмотр показал, что у нее ушиб ноги. Ветеринар оказал первую помощь, поставил обезболивающий укол. Сейчас самка глухаря находится в отдельном вольере под наблюдением специалистов. За ее состоянием следят сотрудники по уходу за животными, обеспечено питание и покой».Пресс-служба ГНПП «Бурабай».
Такие травмы, как рассказали в парке, в природе птицы могут получить при столкновениях, попытках скрыться от хищников или в результате контакта с человеком и инфраструктурой.
«После восстановления самку выпустят обратно в естественную среду обитания», — уточнили в пресс-службе.
