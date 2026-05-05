Птица, которая боится людей, сама вышла к ним за помощью в Бурабае

В государственном национальном природном парке (ГНПП) «Бурабай» самка глухаря обратилась за помощью к людям, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В нацпарке поделились деталями истории.

Как оказалось, отдыхающие санатория «Щучинский» сообщили специалистам о птице, которая не могла нормально передвигаться и держалась в стороне от людей. Для дикой природы это всегда сигнал, что что-то не так.

После звонка на место выехали сотрудники Бармашинского лесничества. Лесничий Тайшиков М. и мастер леса Курманкулов Е. обнаружили птицу на территории санатория.

Ею оказалась самка глухаря (копалуха), осторожный обитатель лесов, который обычно избегает контакта с человеком. Эти птицы играют важную роль в экосистеме, участвуя в распространении семян и поддержании баланса лесной среды.

Сотрудники птицу аккуратно поймали и доставили в местный зоосад.

«Осмотр показал, что у нее ушиб ноги. Ветеринар оказал первую помощь, поставил обезболивающий укол. Сейчас самка глухаря находится в отдельном вольере под наблюдением специалистов. За ее состоянием следят сотрудники по уходу за животными, обеспечено питание и покой».Пресс-служба ГНПП «Бурабай».

Такие травмы, как рассказали в парке, в природе птицы могут получить при столкновениях, попытках скрыться от хищников или в результате контакта с человеком и инфраструктурой.

«После восстановления самку выпустят обратно в естественную среду обитания», — уточнили в пресс-службе.

Немного ранее в Катон-Карагайском национальном парке фотоловушка поймала удивительные кадры: там горная индейка показала сурку, кто хозяин в горах.