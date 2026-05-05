На улице Сурикова в Красноярске проверили деревья перед началом благоустройства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В историческом центре на улице Сурикова специалисты-озеленители завершили обследование всех деревьев перед предстоящим комплексным благоустройством. Работы ведутся в рамках подготовки к 400-летию города.
На улице растут яблони, вязы и клены, высаженные в 60−70-е годы прошлого века. Большая часть деревьев находится в удовлетворительном состоянии, однако часть насаждений признана аварийной и подлежит удалению.
Как пояснили специалисты, у отдельных деревьев выявлены опасные дефекты — наклон ствола, морозобойные трещины и внутренние полости. В первую очередь будут убраны деревья, представляющие угрозу для людей и автомобилей.
В ходе благоустройства улицу также дополнительно озеленят. Там высадят 93 крупномерных дерева (яблони и рябины), более 500 кустарников (сирень, спирея, кизильник, пузыреплодник), а также свыше тысячи многолетних растений.
Отметим, что аналогичные обследования уже проведены и на других улицах центра — Кирова и Диктатуры Пролетариата. На улице Кирова аварийные деревья ранее уже убрали, уточнили в мэрии.