Один рейс отменен и три задержаны из-за ограничений в нижегородском аэропорту

В аэропорту Нижнего Новгорода «Чкалов» из-за ограничений на полеты, введенных в ночь на 5 мая, отменен один регулярный рейс, и еще три задерживаются. Пассажиров отмененного рейса в Санкт-Петербург по решению авиакомпании направят в Пулково другими рейсами после снятия ограничений, сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.