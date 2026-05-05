Иркутская область заняла второе место в Сибири по сбору лука

2025 год выдался для удачным для фермеров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

5 мая отмечают Луков день, и Иркутскстат поделился интересными фактами. Приангарье уверенно держится на втором месте в Сибирском федеральном округе по посевной площади и сбору репчатого лука.

— 2025 год выдался удачным. Регион собрал семь тысяч тонн лука, это сразу на 28 процентов больше, чем годом ранее. Больше всего вырастили в личных хозяйствах — 42 процента от общего объема. Фермеры дали 37 процентов, сельхозорганизации — 21 процент. При этом местные фермеры добились впечатляющей урожайности в 45 тонн с гектара и вошли в пятерку лучших в России по этому показателю, — рассказали в пресс-службе Иркутскстата.

Лук выращивают как местные производители, так и завозят из других регионов, поэтому он круглый год есть на прилавках.