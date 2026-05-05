Житель Овсянки устроил разбой в магазине ради двух бутылок пива и пачки сигарет (видео)

В поселке Овсянка полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть. Прибывшие на место оперативники выяснили, что неизвестный, вооружившись ножом, угрожал расправой покупательнице и требовал, чтобы продавец передала ему две бутылки пивного напитка и пачку сигарет. Получив желаемое, мужчина скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Злоумышленика задержали.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Сейчас фигурант находится под стражей, расследование продолжается.
