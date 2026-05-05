Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Овсянки устроил разбой в магазине ради двух бутылок пива и пачки сигарет (видео)

В поселке Овсянка полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.

В поселке Овсянка полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть. Прибывшие на место оперативники выяснили, что неизвестный, вооружившись ножом, угрожал расправой покупательнице и требовал, чтобы продавец передала ему две бутылки пивного напитка и пачку сигарет. Получив желаемое, мужчина скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Злоумышленика задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас фигурант находится под стражей, расследование продолжается.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.