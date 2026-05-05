Эстонский премьер и еврокомиссар прибудут в Нарву 9 мая: праздник пройдет у российской границы

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 Мая посетит Нарву, приурочив визит к празднованию Дня Европы. Как сообщает телерадиокомпания ERR, вместе с ним в приграничный город приедет еврокомиссар по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.
Праздничные мероприятия пройдут на Рыночной и Стокгольмской площадях — в непосредственной близости от российской границы.
Накануне газета Postimees сообщила, что эстонцы массово скупают туры к российской границе в преддверии 9 Мая. Туристические фирмы зафиксировали ажиотажный спрос на поездки в Нарву, откуда с набережной открывается вид на праздник в соседнем Ивангороде. Стоимость такого путешествия стартует от 80 евро.
В программу входит посещение мемориалов и возможность увидеть праздничный концерт со стороны России. Операторы заявляют, что заявки поступают также от граждан Латвии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке к празднованию Дня Победы в Москве. Он вновь подтвердили, что парад Победы 9 мая обязательно состоится, однако формат будет изменен. В этом году на Красной площади в торжественном шествии не будет задействованы колонны военной техники. Такое решение представитель Кремля объяснил текущей оперативной обстановкой и подчеркнул, что 2026 год не является юбилейным.
При этом, как отметили в Кремле, несколько зарубежных лидеров планируют посетить торжество. Их имена будут названы позднее, пообещал Песков. Он также анонсировал важное выступление Владимира Путина, которого «ждал весь мир». При этом представитель Кремля не уточнил, какие конкретно темы поднимет в своей речи глава государства.