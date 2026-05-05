Эстонский премьер и еврокомиссар прибудут в Нарву 9 мая: праздник пройдет у российской границы

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке к празднованию Дня Победы в Москве. Он вновь подтвердили, что парад Победы 9 мая обязательно состоится, однако формат будет изменен. В этом году на Красной площади в торжественном шествии не будет задействованы колонны военной техники. Такое решение представитель Кремля объяснил текущей оперативной обстановкой и подчеркнул, что 2026 год не является юбилейным.