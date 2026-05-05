Ваш маршрут перестроен: движение закроют на одной из улиц Иркутска

Напомним, в центральной части Иркутска полностью закроют движение транспорта на некоторых участках дорог 5 и 7 мая. Ограничения введут в связи с репетициями торжественного прохождения подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона, которые пройдут в рамках подготовки к празднованию 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.