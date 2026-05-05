Ваш маршрут перестроен: движение закроют на одной из улиц Иркутска

IrkutskMedia, 5 мая. Очередное ограничение движения введут в Иркутске — для автомобилистов будет закрыто движение транспортных средств по улице Седова. Проезд будет ограничен на участке дороги в районе дома на Красных Мадьяр, 12.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение движения будет действовать с 8.00 12 мая до 19.00 26 мая. Такое решение принято в связи с проведением ремонтных работ на теплосетях.
Напомним, в центральной части Иркутска полностью закроют движение транспорта на некоторых участках дорог 5 и 7 мая. Ограничения введут в связи с репетициями торжественного прохождения подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона, которые пройдут в рамках подготовки к празднованию 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.