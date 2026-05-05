Иркутян старшего поколения приглашают на лекцию о диспансеризации

На мероприятие приглашают всех желающих.
Заведующая отделением медицинской профилактики, врач общей практики Иркутской городской поликлиники № 17 Вера Малышева расскажет об основах активного долголетия, биологическом возрасте и факторах, влияющих на него, а также о комплексном подходе к здоровью и профилактике преждевременного старения.
Мероприятие пройдет по адресу: микрорайон Университетский, 70. Вход свободный, сообщает пресс-служба городской администрации.
Лекция организована департаментом здравоохранения и социальной помощи населению в рамках региональной программы «Активное долголетие».