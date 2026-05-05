До 1 июля в Хабаровске откроется муниципальный Центр работы с участниками СВО и членами их семей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Здесь можно будет получить всестороннюю помощь без очереди.
В Хабаровске выстроена многоуровневая система поддержки участников специальной военной операции и их семей, которым предоставляется 18 мер помощи, восемь из которых полностью финансируются из муниципального бюджета.
С начала проведения СВО на социальную поддержку из городской казны в 2025 году было направлено более 360 миллионов рублей.
В городе оформлено 100 земельных участков для семей военнослужащих, введена новая выплата — компенсация проезда родственникам к месту нахождения бойца.
В каждом конкретном случае проблемы участников СВО решаются в индивидуальном порядке. За каждой семьей участника СВО закреплен куратор от администрации города. Он помогает решать любые вопросы: от оформления документов до устройства ребенка в детский сад или школу.
Администрация города видит свою задачу в том, чтобы защитники, исполнив свой долг, чувствовали себя уверенно дома.
Хабаровск активно поддерживает бойцов и на передовой. Из бюджета города направлено 310,5 миллионов рублей на приобретение специального военного оборудования. Больше 20 предприятий города наладили выпуск продукции для нужд армии.