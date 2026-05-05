В Омске 6 мая доставят Вечный огонь из Александровского сада

В Омск 6 мая доставят частицу Вечного огня, взятую у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Это произойдёт в рамках всероссийской патриотической акции «Огонь памяти».
Мероприятие пройдёт на территории мемориального комплекса «Черёмушки» в 14-м Военном городке. Начало — в 10:00.
Для омичей подготовили несколько тематических площадок. Перед митингом студенты Омского колледжа культуры и искусств представят музыкально-литературную композицию «ОНА война». После митинга участники возложат памятную гирлянду и цветы к мемориалу.
Также гостей ждёт интерактивная зона «Культура во имя Победы», реконструкция боя от специалистов Омской автобронетанковой инженерной академии и концертная программа «Дневник солдата» от творческих коллективов Областного центра культуры «Сибиряк».