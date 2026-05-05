В Иркутске прошел памятный митинг «Нам не забыть Ваш подвиг геройский»

Как сообщает пресс-служба мэрии, мемориал был установлен к 70-летию Победы силами учеников и педагогов школы № 14 при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Александра Битарова. За время поисковой работы здесь увековечены имена 370 ветеранов, и этот список будет пополняться. В прошлом году мемориал расширили и реконструировали при участии родителей школьников и депутата Законодательного собрания Иркутской области Дмитрия Ружникова, а также Совета ветеранов. В 2027 году запланирована установка следующей мемориальной плиты.