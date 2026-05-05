В Иркутске прошел памятный митинг «Нам не забыть Ваш подвиг геройский»

Иркутск, НИА-Байкал — У мемориала «Нам не забыть Ваш подвиг геройский» возле входа на Радищевское кладбище состоялся торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: НИА Байкал

Собравшиеся возложили цветы в память о ветеранах, вернувшихся с фронта и работавших на благо Иркутска в мирное время.

В мероприятии приняли участие председатель Президиума Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям при мэре Андрей Белов, учащиеся центра «Патриот» и школы № 14, представители общественных и ветеранских организаций, а также жители города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, мемориал был установлен к 70-летию Победы силами учеников и педагогов школы № 14 при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Александра Битарова. За время поисковой работы здесь увековечены имена 370 ветеранов, и этот список будет пополняться. В прошлом году мемориал расширили и реконструировали при участии родителей школьников и депутата Законодательного собрания Иркутской области Дмитрия Ружникова, а также Совета ветеранов. В 2027 году запланирована установка следующей мемориальной плиты.