Клещи покусали уже более 3,1 тысячи жителей Свердловской области

С начала сезона на Среднем Урале зарегистрировали 3123 пострадавших от присасывания клещей. Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, этот показатель в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже уровня среднего многолетнего показателя.
Больше всего пострадавших от присасывания клещей выявили в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Дегтярске, Сухом Логе, Камышлове, Рефтинском, Слободо-Туринске, Байкаловском, Пышминском, Талицком, Тугулымском, Ирбитском, Тавдинском и Асбестовском районах.
«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализированы 10 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз — 13 человек», — рассказали в Роспотребнадзоре.