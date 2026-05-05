В Черлакском районе омским охотникам разрешат убить 58 барсуков

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области объявило о дате приема заявок на добычу барсука омскими охотниками. Больше всего разрешений будет выдано на убийство млекопитающих из семейства куньих в Черлакском районе.
«Уважаемые охотники! С 15 мая осуществляется прием заявок на участие в распределении разрешений на добычу барсука между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Омской области. Указанные заявки будут приниматься до 25 мая 2026 года включительно», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале «Минприроды Омской области».
В ведомстве поясняют, что заявки на участие в жеребьевке можно подать двумя способами: представить заявку в электронном виде либо путем обращения непосредственно в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Судя по опубликованной квоте на разрешенную добычу, в регионе в этом сезоне лишится 587 барсуков. Больше всего разрешений на добычу выделяется на Черлакский район — 58 особей. А меньше всего пострадает популяция барсуков в Марьяновском районе: здесь по квоте отстреляют всего 4 животных.