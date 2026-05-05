В Черлакском районе омским охотникам разрешат убить 58 барсуков

В ведомстве поясняют, что заявки на участие в жеребьевке можно подать двумя способами: представить заявку в электронном виде либо путем обращения непосредственно в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Судя по опубликованной квоте на разрешенную добычу, в регионе в этом сезоне лишится 587 барсуков. Больше всего разрешений на добычу выделяется на Черлакский район — 58 особей. А меньше всего пострадает популяция барсуков в Марьяновском районе: здесь по квоте отстреляют всего 4 животных.