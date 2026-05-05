Проекты из Хабаровского края ждут на конкурсе «Города для детей» до 12 мая

В Хабаровском крае муниципалитеты и организации могут успеть подать заявки до 12 мая на участие в XVII Всероссийском конкурсе «Города для детей. Территория семейного благополучия», — сообщает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Проект проводится с 2010 года и направлен на поддержку семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на распространение успешных муниципальных практик работы в этой сфере. Организатором выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке Совета Федерации РФ и Ассоциации малых и средних городов России.
Участникам конкурса предлагается представить и реализовать инициативы, направленные на укрепление семейных ценностей, помощь семьям участников СВО, поддержку пожилых людей, вовлечение детей в патриотические и социальные проекты, а также развитие безопасной и комфортной городской среды для семей с детьми.
Особый акцент делается на практиках, которые помогают объединять поколения и создавать устойчивую систему поддержки на уровне муниципалитетов.
Подать заявку можно до 12 мая на официальном сайте Фонда.