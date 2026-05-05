Житель Омска поплатился за нелегальный алкоголь и сигареты

42-летний житель Омска осужден за незаконную продажу алкогольной продукции и сигарет без лицензии в крупном размере.
Как сообщает прокуратура Омской области, в августе 2025 года мужчина приобрел, перевез и хранил с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию и сигареты. К незаконной продаже в Называевском районе было приготовлено 670 бутылок и почти 1,5 тысячи пачек табачных изделий. Реализовать товар удалось лишь на 10 тысяч рублей.
Предприниматель был задержан. Свою вину он признал полностью. Стоимость изъятой продукции превысила 400 тыс. рублей.
Суд назначил наказание — штраф в размере 750 тысяч рублей с рассрочкой выплаты. Также по требованию гособвинителя у осужденного конфискован автомобиль стоимостью более 1 млн рублей. Суд посчитал, что машина использовалась как средство совершения преступлений.