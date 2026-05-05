Житель Омска поплатился за нелегальный алкоголь и сигареты

Как сообщает прокуратура Омской области, в августе 2025 года мужчина приобрел, перевез и хранил с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию и сигареты. К незаконной продаже в Называевском районе было приготовлено 670 бутылок и почти 1,5 тысячи пачек табачных изделий. Реализовать товар удалось лишь на 10 тысяч рублей.