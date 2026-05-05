С мая меняется стоимость электронных проездных

Стоимость тарифов на проезд в общественном транспорте повысилась для школьников, студентов и льготных категорий пассажиров. Об этом сообщили в компании «Ситикард».
С мая для льготных категорий пассажиров на городских и пригородных маршрутах единый социальный проездной билет на 20 поездок будет стоить 300 рублей; на 40 поездок — 600 рублей; единый социальный безлимитный абонемент на календарный месяц — 960 рублей.
Для школьников на городских и пригородных маршрутах: единый проездной на 20 поездок — 300 рублей, на 40 поездок — 600 рублей, на 60 поездок — 900 рублей.
Единый безлимитный абонемент школьника на календарный месяц теперь стоит 1050 рублей.
Для студентов на городских маршрутах: единый проездной на 40 поездок для городских маршрутов — 600 рублей, на 60 — 900 рублей. Единый безлимитный абонемент студента на календарный месяц — 1050 рублей.
На городских и пригородных маршрутах для студентов продолжает действовать льготный электронный кошелек студента со скидкой 50% от стоимости поездки.
С 5 мая записать отложенное пополнение, произведенное ранее по старой цене, можно только через NFC. Либо дистанционно в мобильном приложении «Ситикард»; либо на устройствах самообслуживания, расположенных на всех станциях нижегородского метро, в МФЦ Нижнего Новгорода и в пунктах обслуживания «Ситикард».
