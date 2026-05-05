Грибы сморчки появились в национальном парке «Таганай»

Сразу после того, как в национальном парке «Таганай» отцвела ольха, в лесах появились первые сморчки. Грибы эти можно назвать привередливыми, поскольку для их роста нужно много света, отсутствие заморозков и даже «правильный» состав влаги в почве, рассказали в нацпарке.