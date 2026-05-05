Грибы сморчки появились в национальном парке «Таганай»

На территории установились благоприятные условия для появления этих грибов.

Источник: 1obl.ru

Сразу после того, как в национальном парке «Таганай» отцвела ольха, в лесах появились первые сморчки. Грибы эти можно назвать привередливыми, поскольку для их роста нужно много света, отсутствие заморозков и даже «правильный» состав влаги в почве, рассказали в нацпарке.

«Полный список “хотелок” сморчков даже микологи еще не выяснили. Но точно известно одно: если сморчкам что-то придется не по вкусу, они могут затихнуть в ожидании более благоприятного сезона», — уточнили инспекторы.

Если же все благоприятные условия сошлись, то полно сморчков будет не только весной, но и осенью.

Сморчки, кстати, не первые грибы, которые появились на территории нацпарка: еще в середине апреля там показались стробилюрусы съедобные и гименосцифус эпифильный.

Ранее мы рассказывали, что южноуральцы в конце апреля открыли грибной сезон: в Магнитогорске и на других территориях они собирали сморчковую шапочку и грузди.