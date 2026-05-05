Более 20 человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Китае

Взрыв на заводе фейерверков произошел в китайском городе Люян вечером 4 мая. По данным South China Morning Post, взрывная волна повредила здания в районе 400 метров.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и пожарно-спасательные подразделения. Ранее сообщалось, что в результате взрыва на предприятии погибли не менее 21 человека, еще 61 получил травмы.
Два пороховых склада на территории объекта по-прежнему остаются источником повышенной опасности. Оперативный штаб определил зону проведения основных работ радиусом один километр и трехкилометровую зону контроля. Жителей заранее эвакуировали в безопасные районы. К ликвидации последствий привлечены около 480 специалистов, используются роботы и специализированная техника.
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил усилить меры безопасности на промышленных объектах по всей стране. Он также подчеркнул необходимость оказания помощи пострадавшим, оперативного установления причин происшествия и привлечения виновных к строгой ответственности, сообщается в публикации.
