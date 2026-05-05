Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велосипедисты объединят военные памятники Хабаровска одним маршрутом на 9 Мая

Традиционный пробег стартует с Площади Славы.

Спортивная акция (16+) дополнит программу празднования Дня Победы в Хабаровске. Велосипедисты-любители запланировали проехать 50 километров, останавливаясь у военных памятников города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сбор спортсменов состоится на Площади Славы с 13:00 до 14:00. Перед стартом велосипедисты возложат цветы у Вечного огня, а затем отправятся в путь.

Примерно за 4,5 часа колонна преодолеет около 50 километров. В маршрут включили остановки у 11 мемориалов, среди которых изваяния маршалов Малиновского, Василевского и Жукова, памятники партизанам гражданской войны, воинам-пограничникам и стела, посвященная военным подвигам коренных малочисленных народов Севера.

Присоединиться к акции смогут велосипедисты старше 16 лет. Организаторы рекомендуют надеть яркую одежду для движения по улицам и шлем, а также использовать световую сигнализацию.