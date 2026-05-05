Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лжериелтора обвинили в хищении у красноярцев 29,5 млн рублей

Жительница Красноярска предстанет перед судом за крупное мошенничество с продажей несуществующего жилья.

Жительница Красноярска предстанет перед судом за крупное мошенничество с продажей несуществующего жилья.

Как рассказали в прокуратуре, преступную деятельность 43-летняя женщина начала в декабре 2022 года. Она размещала в социальных сетях объявления о помощи с покупкой жилья, обещала сопровождение сделки, выгодные условия и содействие в оформлении ипотеки.

«Затем заключались договоры купли-продажи, соглашения о бронировании, составлялись расписки и схемы квартир, велись разговоры о банке, который вот-вот одобрит нужное решение. Иногда речь шла о строящемся доме, иногда — о собственнике, который якобы готов выйти на сделку. Женщина всегда была на связи, отвечала спокойно, уверенно, и потому тревога у покупателей приходила не сразу. На это и был расчет — квартир, за которые люди передавали деньги, в действительности не существовало. Одни потерпевшие ждали, когда завершится строительство, другим объясняли задержки особенностями банковских процедур. А пока люди надеялись, платили и верили, деньги уходили совсем не туда, куда им обещали. Таким способом лжериелтор похитила у клиентов 29,5 млн рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор утвердил ей обвинение по ч.ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ. Сама женщина вину не признает и настаивает на том, что передавала деньги застройщикам и собственникам, а часть сумм считает оплатой своих услуг.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.