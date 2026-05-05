В Перми более сотни Екатерин устроили музыкальный флешмоб ко Дню Победы

4 мая в Перми прошла необычная акция, приуроченная к празднованию 9 Мая. В городском парке имени Горького у ротонды собрались жительницы с именем Екатерина, чтобы вместе исполнить известную фронтовую песню «Катюша», ставшую символом Великой Победы.
— Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
В флешмобе приняли участие 137 девушек. Для выступления они выбрали стилизованные наряды: белые блузки, кокошники и платки с вышивкой.
Идея акции принадлежит блогеру Константину Алексееву. Ранее подобное мероприятие уже проводилось в Красноярске. Сам организатор приехал в Пермь и присоединился к участницам, чтобы вместе исполнить песню.
Журналист и фотокорреспондент «КП-Пермь» прогулялись по центральному парку Перми и сделали яркие снимки флешмоба.